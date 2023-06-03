Эрдоган занял президентский пост ещё на пять лет

«Как президент я буду защищать существование и независимость государства, неделимую целостность родины и нации, безоговорочный и безусловный суверенитет нации», — приводит слова Эрдогана на церемонии в парламенте газета Habertürk.

Церемония инаугурации состоится в президентском комплексе. Уже в субботу вечером Эрдоган объявит состав нового кабинета министров.

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентской гонки, который завершился 28 мая. Ее результаты объявил на следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер.





