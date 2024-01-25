Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально дал согласие на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Указ о ратификации опубликован в газете Resmi Gazete.

Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе 15 февраля

Тем самым процесс утверждения Анкарой членства Швеции в НАТО завершен, отметил турецкий телеканал NTV.

Великое национальное собрание (парламент) Турции 23 января одобрило заявку Швеции на вступление в НАТО.

Единственным членом НАТО, который не ратифицировал заявку Швеции, остается Венгрия. По данным Reuters, правительство республики поддержало присоединение Стокгольма к альянсу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОШвецияРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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