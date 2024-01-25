Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально дал согласие на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Указ о ратификации опубликован в газете Resmi Gazete.
Тем самым процесс утверждения Анкарой членства Швеции в НАТО завершен, отметил турецкий телеканал NTV.
Великое национальное собрание (парламент) Турции 23 января одобрило заявку Швеции на вступление в НАТО.
Единственным членом НАТО, который не ратифицировал заявку Швеции, остается Венгрия. По данным Reuters, правительство республики поддержало присоединение Стокгольма к альянсу, передает «Радиоточка НСН».
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