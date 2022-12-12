Турция обнаружила месторождение нефти с запасами 150 млн баррелей
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране было обнаружено новое месторождение нефти - 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что речь идет о районе горы Габар, запасы оцениваются в 12 миллиардов долларов.
По его словам, данное месторождение входит в 10 самых крупнейших открытий, сделанных в этом году на суше.
Турция в октябре снизила ввоз угля, нефти и газа из России на четверть по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Турецкого института статистики (Turkstat).
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