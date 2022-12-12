Турция обнаружила месторождение нефти с запасами 150 млн баррелей

По его словам, данное месторождение входит в 10 самых крупнейших открытий, сделанных в этом году на суше.

Турция в октябре снизила ввоз угля, нефти и газа из России на четверть по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Турецкого института статистики (Turkstat).

