Эрдоган сообщил о гибели турецкого замминистра культуры в ДТП
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о гибели заместителя министра культуры страны Ахмета Дурсуна в автоаварии. Об этом сообщает RT.
Как отмечает издание, турецкий лидер рассказал печальную новость в своем микроблоге в Twitter. Эрдоган выразил соболезнования близким погибшего и всему турецкому обществу. Кроме того, он отметил большой вклад Дурсуна в развитие Турции.
По информации RT, Дурсун ехал в машине с водителем. По предварительной информации, он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Чиновника доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Twitter ограничил деятельность государственных СМИ в соцсети
- Самолет «Победы» жестко приземлился в армянском городе Гюмри
- В Минтрансе заявили о невозможности полной защиты самолетов от птиц
- На Украине арестовали российское судно, подозреваемое в поставках топлива в Крым
- В Жуковском начали подготовку к эвакуации А-321 с кукурузного поля