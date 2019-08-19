Эрдоган сообщил о гибели турецкого замминистра культуры в ДТП

Как отмечает издание, турецкий лидер рассказал печальную новость в своем микроблоге в Twitter. Эрдоган выразил соболезнования близким погибшего и всему турецкому обществу. Кроме того, он отметил большой вклад Дурсуна в развитие Турции.

По информации RT, Дурсун ехал в машине с водителем. По предварительной информации, он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Чиновника доставили в больницу, но спасти его не удалось.



