Эрдоган рассказал о переговорах по Су-57

Анкара ведёт переговоры с Москвой по поводу возможного приобретения российских истребителей Су-57, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

«Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают», — цитирует турецкого лидера RT.

Накануне Эрдоган проявил интерес к российским истребителям во время осмотра выставки МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, на которой прошёл по павильонам в компании Владимира Путина, пишут «Дни.ру». Турецкий лидер рассматривал российское вооружение в качестве альтернативы американским F-35. Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН объяснил, почему Турции выгоднее покупать истребители у России, а не США.

