Эрдоган объявил о постепенном снятии ограничений из-за COVID-19 в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду 17 февраля объявил о постепенном смягчении в стране ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган добавил, что в ослабление мер начнется в марте. В настоящий момент в Турции действует комендантский час с 21:00 до 5:00. В стране закрыты ночные клубы и прочие увеселительные заведения, предприятия общественного питания работают на вынос.



По словам турецкого лидера, страна будет разделена на четыре категории, в которую войдут районы с высоким риском заражения, затем с умеренным, средним и низким риском. В каждой провинции будут приниматься особые решения, исходя из ситуации с заболеваемостью.

Президент страны добавил, что дорожная карта по выходу из карантина для ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания будет предоставлена в течение нескольких дней. На ситуацию с пандемией в стране влияет массовая кампания по вакцинации от коронавируса. По словам Эрдогана, в Турции привились уже более 5,5 миллиона человек.