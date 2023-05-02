Эрдоган объявил о планах отказаться от иностранных энергоресурсов

Глава государства заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юго-востоке страны. Производственная мощность составляет 100 тысяч баррелей в сутки, уточнил он.

«Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, сырье с месторождения начало поступать на нефтеперерабатывающие заводы.

Президент Турции 20 апреля дал старт поставкам газа с черноморского месторождения. Он отметил, что на реализацию проекта ушло 32 месяца, сообщает «Радиоточка НСН».

