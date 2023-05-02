Эрдоган объявил о планах отказаться от иностранных энергоресурсов
Турция намерена отказаться от поставок энергоносителей из-за рубежа, передают СМИ слова президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Глава государства заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юго-востоке страны. Производственная мощность составляет 100 тысяч баррелей в сутки, уточнил он.
«Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы», - подчеркнул Эрдоган.
По его словам, сырье с месторождения начало поступать на нефтеперерабатывающие заводы.
Президент Турции 20 апреля дал старт поставкам газа с черноморского месторождения. Он отметил, что на реализацию проекта ушло 32 месяца, сообщает «Радиоточка НСН».
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