Эрдоган назвал приоритетным российский проект газового хаба

Власти Турции считают приоритетным предложенный Россией проект газового хаба. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

В Австрии заявили, что закупать газ у России неприятно, но необходимо

По его словам, газовый хаб на территории Турции дает Анкаре возможность увеличить поставки российского газа.

По информации агентства Reuters, создание газового хаба в Турции приостановлено из-за разногласий между Москвой и Анкарой. Отмечается, что стороны не могут договориться о том, кто будет им управлять.

Об инициативе создания газового хаба заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазРоссияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры