Эрдоган назвал приоритетным российский проект газового хаба

По его словам, газовый хаб на территории Турции дает Анкаре возможность увеличить поставки российского газа.

По информации агентства Reuters, создание газового хаба в Турции приостановлено из-за разногласий между Москвой и Анкарой. Отмечается, что стороны не могут договориться о том, кто будет им управлять.

Об инициативе создания газового хаба заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером, сообщает «Радиоточка НСН».

