Эрдоган назвал приоритетным российский проект газового хаба
Власти Турции считают приоритетным предложенный Россией проект газового хаба. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
По его словам, газовый хаб на территории Турции дает Анкаре возможность увеличить поставки российского газа.
По информации агентства Reuters, создание газового хаба в Турции приостановлено из-за разногласий между Москвой и Анкарой. Отмечается, что стороны не могут договориться о том, кто будет им управлять.
Об инициативе создания газового хаба заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru