В Австрии заявили, что закупать газ у России неприятно, но необходимо
Закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но этого нельзя избежать, сообщил ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Он назвал главным приоритетом безопасность энергоснабжения, в случае нарушения которой сорвется система, будет нарушено производство, снабжение людей энергией.
Нехаммер указал, что страна уже в 2022 году начала ослаблять зависимость от российского газа. Ведется работа над расширением поставок через Германию и Италию.
Ранее стало известно, что отказ ФРГ от газа из России привел к зависимости от российских удобрений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru