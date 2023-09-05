В Австрии заявили, что закупать газ у России неприятно, но необходимо

Он назвал главным приоритетом безопасность энергоснабжения, в случае нарушения которой сорвется система, будет нарушено производство, снабжение людей энергией.

Нехаммер указал, что страна уже в 2022 году начала ослаблять зависимость от российского газа. Ведется работа над расширением поставок через Германию и Италию.

Ранее стало известно, что отказ ФРГ от газа из России привел к зависимости от российских удобрений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

