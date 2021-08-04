АТОР не видит предпосылок к закрытию Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что спекуляции на тему закрытия Турции безответственны, сообщает «Интерфакс».
По её словам, подобными намёками российские СМИ «гарантируют себе миллионные просмотры, возмущения, комментарии».
Ломидзе отметила, что в ассоциации пока не видят никаких предпосылок к тому, что турецкие власти действительно закроют страну.
«Если это произойдёт, официальные органы заявят об этом без всяких намеков недвусмысленно и однозначно», - подчеркнула исполнительный директор АТОР.
Ранее в посольстве Турции в России заявили, что Анкара не планирует вводить ограничения или ужесточать антиковидные меры для российских туристов, сообщает Ura.ru.
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