Эрдоган намерен обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкому Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) были выделены 100 миллионов лир на приобретение вертолётов и самолётов, сообщает РИА Новости.

Российский самолёт-амфибию Бе-200 направили в Турцию для тушения пожаров

По его словам, в ходе личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным он намерен обсудить покупку российских самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров.

«Они очень существенно влияют на тушение пожаров», - оценил Эрдоган эффективность спецтехники, отметив, что ситуацию значительно улучшат даже два-три самолёта.

Ранее в Денизли на юго-западе Турции потерпел крушение принадлежащий России пожарный вертолёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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