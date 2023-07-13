Эрдоган намерен обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий

По его словам, в ходе личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным он намерен обсудить покупку российских самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров.

«Они очень существенно влияют на тушение пожаров», - оценил Эрдоган эффективность спецтехники, отметив, что ситуацию значительно улучшат даже два-три самолёта.

Ранее в Денизли на юго-западе Турции потерпел крушение принадлежащий России пожарный вертолёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

