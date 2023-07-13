Эрдоган намерен обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкому Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) были выделены 100 миллионов лир на приобретение вертолётов и самолётов, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным он намерен обсудить покупку российских самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров.
«Они очень существенно влияют на тушение пожаров», - оценил Эрдоган эффективность спецтехники, отметив, что ситуацию значительно улучшат даже два-три самолёта.
Ранее в Денизли на юго-западе Турции потерпел крушение принадлежащий России пожарный вертолёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru