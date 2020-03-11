Эрдоган грозит более мощным ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара нанесет еще более сокрушительный удар, если Дамаск не перестанет нарушать режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Слова турецкого лидера приводит местный телеканал NTV.

По словам Эрдогана, турецкая сторона уже передала Москве информацию о небольших нарушениях перемирия в Идлибе и призвала принять необходимые меры для соблюдения договорённостей, передает Газета.ру.

Режим прекращения огня в Идлибе введен с полуночи минувшей пятницы. Об этом было объявлено 5 марта по итогам переговоров в Москве президентов России и Турции в связи с обострением ситуации в этой сирийской провинции.