Эрдоган грозит более мощным ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара нанесет еще более сокрушительный удар, если Дамаск не перестанет нарушать режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Слова турецкого лидера приводит местный телеканал NTV.
По словам Эрдогана, турецкая сторона уже передала Москве информацию о небольших нарушениях перемирия в Идлибе и призвала принять необходимые меры для соблюдения договорённостей, передает Газета.ру.
Режим прекращения огня в Идлибе введен с полуночи минувшей пятницы. Об этом было объявлено 5 марта по итогам переговоров в Москве президентов России и Турции в связи с обострением ситуации в этой сирийской провинции.
Между тем, Турция продолжает направлять в Сирию новые подкрепления и тяжелую военную технику, сообщает РИА ФАН.
Накануне днем автоколонна в составе более 100 транспортных средств и тяжелой военной техники пересекла границу и направилась к линии разграничения сторон на юге Идлиба. Вечером правительственные силы Сирии у военного лагеря Джурин открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков.
Минобороны РФ накануне опровергло заявление президента Турции о якобы уничтожении в Идлибе восьми ЗРПК «Панцирь» сирийской армии. В обороном ведомстве уточнили, что в распоряжении правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации было всего четыре подобных комплекса.
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