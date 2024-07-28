Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
28 июля 202415:14
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу маленького мальчика, который не поцеловал ему руку. Кадры опубликовали СМИ и Telegram-каналы.
На записи видно, что президент Турции стоит на сцене, а дети подходят к нему по очереди. Один из них не стал целовать руку Эрдогану, после чего тот ударил мальчика по лицу.
В результате ребенок все-таки выполнил требуемый жест.
Ранее президент Турции потребовал лидера Палестины Махмуда Аббаса извиниться за отказ выступить в республиканском парламенте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Молния ударила в трех человек в подмосковном парке «Патриот»
- Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
- В Крыму более пяти тысяч человек остались без света из-за аварии
- СМИ: актер Том Круз ищет женщину, которая родит ему еще одного ребенка
- Под Ульяновском в ДТП с шестью машинами пострадали восемь человек
- Силы ПВО за сутки сбили 34 беспилотника и пять снарядов HIMARS
- Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже «омерзительным зрелищем»
- ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
- В центре Саранска автомобиль въехал в здание правительства Мордовии
- Пострадавший от нападения сына миллиардера Бажаева полицейский обратился в больницу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru