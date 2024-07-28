Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу маленького мальчика, который не поцеловал ему руку. Кадры опубликовали СМИ и Telegram-каналы.

Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным

На записи видно, что президент Турции стоит на сцене, а дети подходят к нему по очереди. Один из них не стал целовать руку Эрдогану, после чего тот ударил мальчика по лицу.

В результате ребенок все-таки выполнил требуемый жест.

Ранее президент Турции потребовал лидера Палестины Махмуда Аббаса извиниться за отказ выступить в республиканском парламенте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганТурция

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