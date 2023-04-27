Эрдоган: АЭС «Аккую» сделала Турцию участником клуба ядерных держав
Турция вошла в клуб ядерных держав. Об этом заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая возводится специалистами российского «Росатома», сообщает РИА Новости.
Турецкий президент отметил, что Еврокомиссия признала ядерную энергию «зелёной», устранив, тем самым, любые колебания на этот счет.
«Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года», - сказал Эрдоган.
Ранее глава «Росатома» передал Турции сертификат на доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru