Эрдоган: АЭС «Аккую» сделала Турцию участником клуба ядерных держав

Турция вошла в клуб ядерных держав. Об этом заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая возводится специалистами российского «Росатома», сообщает РИА Новости.

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Турецкий президент отметил, что Еврокомиссия признала ядерную энергию «зелёной», устранив, тем самым, любые колебания на этот счет.

«Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года», - сказал Эрдоган.

Ранее глава «Росатома» передал Турции сертификат на доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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