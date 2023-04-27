Эрдоган: АЭС «Аккую» сделала Турцию участником клуба ядерных держав

Режим ЧС введён в Кургане и области из-за пожаров Путин договорился с президентом Турции о развитии двусторонних отношений Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр «Сова» Пробки в Москве достигли 9 баллов Более тысячи заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»