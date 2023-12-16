Эмир Кувейта шейх Наваф умер в возрасте 86 лет

На 87 году жизни умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах, сообщило государственное телевидение со ссылкой на канцелярию эмира.

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Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавил Кувейт с сентября 2020 года.

Его предшественник шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в июле 2020 года был госпитализирован, 91-летний монарх умер в больнице в США, где проходил лечение, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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