«Съехал с катушек». Элтон Джон назвал Майкла Джексона психом

Элтон Джон назвал Майкла Джексона «душевнобольным» и «тревожным» человеком. Об этом британский музыкант написал в своей книге «Я», фрагменты из которой публикует Daily Mail. Элтон Джон признался, что был знаком с американским исполнителем, когда тому было ещё 13 лет, и тогда он был «очаровательным ребёнком».

Однако, по словам Джона, со временем Джексон стал употреблять много препаратов и в итоге «лишился рассудка». Как пишут «Дни.ру», по словам британского музыканта, король поп-музыки действительно отдавал предпочтение детям и совершенно не умел общаться со взрослыми людьми.

В качестве примера, пианист рассказывает о ситуации, свидетелем которой был лично. Элтон пригласил Майкла на вечеринку, в ходе которой Джексон уделял повышенное внимание сыну министра экономки Великобритании.

«Бог знает, что творилось в его голове, и Бог знает, какими таблетками он накачивался. Но каждый раз, видя его в последние годы, я думал, что он полностью съехал с катушек. Он действительно был психически болен», — цитирует британское издание Элтона Джона, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года из-за передозировки лекарственных препаратов в возрасте пятидесяти лет. Один из самых успешных в истории поп-исполнителей дважды представал перед судом по обвинению в растлении малолетних.

В 1993 году Джексон заключил мировое соглашение с родителями 13-летнего Джордана Чандлера, заплатив им 22 миллиона долларов. В ходе второго процесса в 2005 году певец был признан невиновным по всем пунктам обвинений.

