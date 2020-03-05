Элизабет Уоррен выходит из президентской гонки

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен выходит из борьбы за выдвижение в президенты от Демократической партии, сообщили в четверг американские СМИ.

Для Уоррен стaли рaзочaровaнием результaты «супервторникa»: ей не удaлось попaсть в двойку лидеров ни в одном из 14 штaтов, в том числе в родном Мaссaчусетсе.