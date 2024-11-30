Росавиация предупредила о корректировке авиасообщения между Россией и Кубой

Ввиду дефицита топлива в воздушных гаванях Гаваны и Варадеро могут быть изменены полеты между Кубой и Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

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Он отметил, что предупреждение о нехватке авиакеросина выпустило авиационное руководство Кубы. Оно будет действовать с 1 по 8 декабря.

Кореняко добавил, что рейсы из Москвы в Варадеро и Гавану осуществляет входящая в группу «Аэрофлот» компания Nordwind.

Ранее Росавиация заявила, что инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Анталье не является основанием для прекращения использования этих воздушных судов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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