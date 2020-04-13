Электричеству «из воздуха» для девайсов прописали доработку

Устройство, способное производить электроэнергию из водяного пара атмосферного воздуха под названием Air–gen, создали ученые из американского университета Массачусетс Амхерст (UMassAmherst).

Как пишет портал Planet today, оно состоит из тончайшей пленки диаметром 7 мкм, образованной из бактериальных нанопроводов. Располагаясь между двух электродов, эта пленка адсорбирует пар, и благодаря разнице уровня влажности на ней между электродами появляется ток.

По словам авторов изобретения, устройство способно создать напряжение 0,5 вольт с плотностью тока на уровне 17 микроампер на один кв. см.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН оценил новую разработку американцев.