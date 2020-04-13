Электричеству «из воздуха» для девайсов прописали доработку
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН оценил новую разработку американцев.
Устройство, способное производить электроэнергию из водяного пара атмосферного воздуха под названием Air–gen, создали ученые из американского университета Массачусетс Амхерст (UMassAmherst).
Как пишет портал Planet today, оно состоит из тончайшей пленки диаметром 7 мкм, образованной из бактериальных нанопроводов. Располагаясь между двух электродов, эта пленка адсорбирует пар, и благодаря разнице уровня влажности на ней между электродами появляется ток.
По словам авторов изобретения, устройство способно создать напряжение 0,5 вольт с плотностью тока на уровне 17 микроампер на один кв. см.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН оценил новую разработку американцев.
«Разработки, тем более такие непростые, 99,99 процента пользователей непонятны. Им просто обещают электричество без розетки, что будет экономия и счастье. Но цифры, которые называются, настолько малы, что получить что-то практически невозможно. Это новшество потребует проработки и доработки. Пока это из области экспериментальной физики», - сказал эксперт.
Ранее Леонтий Букштейн в беседе с НСН объяснил интерес к кнопочным телефонам среди россиян удобством в использовании и экономией времени.
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