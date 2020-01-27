Саратовскому подростку выбило все зубы взрывом электронной сигареты
В Саратовской области подросток попал в больницу после того как у него, предположительно, взорвалась во рту электронная сигарета.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах области, в результате инцидента подростку выбило все зубы, также у него повреждено лицо. 16-летнего школьника в больницу привез его отец, юноша помещен в отделение челюстно-лицевой хирургии.
В мае 2018 года в США в результате взрыва электронной сигареты погиб мужчина. Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг во Флориде. На тот момент это был первый случай гибели человека в результате взрыва вейпа, сообщали «Дни.ру».
Спустя год аналогичная трагедия повторилась в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Там в результате взрыва электронной сигареты погиб 24-летний мужчина.
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