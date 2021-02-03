Экстренное использование вакцины «Спутник V» одобрено властями Мексики
Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства получила разрешение Минздрава Мексики на ввоз и экстренное использование, сообщает РИА Новости.
Как сообщил замминистра ведомства Уго Лопес-Гатель, одобрено экстренное использование препарата, который разработал Центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Отмечается, что теперь появилась возможность для ввоза вакцины и ее применения.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили российскую вакцину от коронавируса.
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