Экстренное использование вакцины «Спутник V» одобрено властями Мексики

Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства получила разрешение Минздрава Мексики на ввоз и экстренное использование, сообщает РИА Новости.

Как сообщил замминистра ведомства Уго Лопес-Гатель, одобрено экстренное использование препарата, который разработал Центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Отмечается, что теперь появилась возможность для ввоза вакцины и ее применения.