Экстрадированный в США россиянин признался в массовых кибератаках

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признался в совершении кибератак на американские финансовые учреждения. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

По словам пресс-секретаря генконсульства в США Алексея Топольского, дипломаты готовы оказывать содействие Тюрину, однако за помощью к ним после экстрадиции он не обращался.

В США россиянина Андрея Тюрина обвиняют в попытках взлома систем финансовых учреждений и краже данных более 100 млн их клиентов. Речь идет о периоде с 2012 по 2015 год, сообщает Москва 24.

Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал в эфире НСН, зачем страны создают в своих армиях подразделения по кибербезопасности.

