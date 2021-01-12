Эрдоган призвал ЕС принять Турцию в состав содружества после Brexit
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика не отказалась от стремления получить полное членство в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что членство Турции в ЕС позволит устранить "возрастающую неопределенность из-за Brexit (выхода Великобритании из ЕС)".
Заявку на членство в Евросоюзе Турция подала ещё в 1987 году. Переговоры же начались только в 2005 году. В марте 2016 года Брюссель решил продолжить процесс, но c условием, что Турция будет способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
Референдум в Великобритании, на котором 51,9% проголосовавших поддержали выход из Евросоюза, прошёл в 2016 году. Соединённое Королевство покинуло содружество 31 декабря 2020 года.
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