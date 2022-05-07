Эксперты сообщили о снижении боеготовности американской армии из-за «эпидемии ожирения»
Боеготовность армии США снижается из-за «эпидемии ожирения». Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на исследование ученых.
Как отмечает в своем докладе научный сотрудник медицинского факультета в Университете штата Кентукки доктор Сара Полис, проблема избыточного веса негативно воздействует на американских военных, и связанные с этим риски для национальной безопасности «огромны».
«Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом», - считает эксперт.
По данным исследователей, сегодня среди проходящих первоначальную военную подготовку растет число женщин и представителей расовых и этнических меньшинств, среди которых наблюдается повышенный процент склонных к полноте. Также эти категории лиц находятся в зоне риска «повышенной продовольственной небезопасности», что увеличивает опасность приобретения избыточного веса и психологических проблем, мешающих стабильности военных кадров и снижающих боеготовность.
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