Эксперты назвали главные мировые риски 2021 года

Составлен рейтинг из десяти рисков, с которыми мир столкнется в наступившем 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию Eurasia Group.

Прежде всего, около половины населения США будет считать нелегитимным каждого нового президента. Такая обстановка, как считают эксперты, сложится в Соединенных Штатах с приходом к власти победившего на выборах президента Джо Байдена. Это отразится на мировой геополитической ситуации и приведет к рецессии в этой сфере.

Второе место в списке занимает затяжная эпидемия коронавируса. На фоне иммунизации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что приведет к общественным беспорядкам во многих странах мира. Замыкает тройку рисков борьба против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.

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Далее в рейтинге Eurasia Group значатся рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, сложности с передачей данных в международном формате, вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой в Турции с политическими последствиями, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низкой стоимости нефти, уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за эпидемии COVID-19.

Минувший 2020 год выдался непростым с точки зрения региональных конфликтов как у границ России, так и по всему миру. Ситуация с коронавирусом и обеднение мирового населения лишь усиливает социальное напряжение, которое способствует военным столкновениям. Так произошло в Нагорном Карабахе, где вновь вспыхнувшая война была остановлена только после ввода российских миротворцев.

Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал, в каких странах на постсоветском пространстве может обостриться ситуация в 2021 году.

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