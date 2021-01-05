Эксперты назвали главные мировые риски 2021 года

Составлен рейтинг из десяти рисков, с которыми мир столкнется в наступившем 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию Eurasia Group.

Прежде всего, около половины населения США будет считать нелегитимным каждого нового президента. Такая обстановка, как считают эксперты, сложится в Соединенных Штатах с приходом к власти победившего на выборах президента Джо Байдена. Это отразится на мировой геополитической ситуации и приведет к рецессии в этой сфере.

Второе место в списке занимает затяжная эпидемия коронавируса. На фоне иммунизации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что приведет к общественным беспорядкам во многих странах мира. Замыкает тройку рисков борьба против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.