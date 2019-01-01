Эксперт усомнился в готовности Белграда ввести войска в Косово

«Это продолжение балансирования на грани. Попытка продемонстрировать готовность к более жестким мерам на фоне последних событий. Но, предполагаю, до каких-то серьезных действий не дойдет. Это по-прежнему давление на международное сообщество, чтобы оно активнее вмешалось в этот кризис, фактически разрешило его за две стороны – за Приштину и за Белград, позволив обоим сохранить лицо», - пояснил он.

Если международное сообщество не отреагирует на предупреждение Сербии, то произойдет откат к предыдущей позиции, дальнейшее замораживание этого конфликта.

«Сербия физически может ввести войска, но Белград прекрасно понимает, чем это для него может закончиться – политической катастрофой. Поэтому сербы ничего делать не будут. Приштина тоже не способна на какие-то серьезные репрессии в отношении сербского меньшинства. Хотя в последних событиях оно тоже пострадало, но всеми силами было показано, что речь идет не о сербах, а о борьбе с организованной преступностью», - добавил собеседник НСН.

Напомним, в конце мая начались столкновения сербов с полицией на севере Косова, когда полицейские начали операцию против криминала. Сообщалось, что в ходе перестрелок пострадали представители сербского меньшинства. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

