Эксперт усомнился в готовности Белграда ввести войска в Косово
Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ в эфире НСН выразил уверенность, что заявление Дачича – это бравада.
Сербия пригрозила ввести войска на территорию Косова. Об этом заявил глава МИД республики Ивица Дачич. Министр сказал, что Белград пойдет на это, если международное сообщество откажется защищать сербов на территории непризнанной республики, однако выразил надежду, что этого «не потребуется».
Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в эфире НСН выразил уверенность, что заявление Дачича – это бравада.
«Это продолжение балансирования на грани. Попытка продемонстрировать готовность к более жестким мерам на фоне последних событий. Но, предполагаю, до каких-то серьезных действий не дойдет. Это по-прежнему давление на международное сообщество, чтобы оно активнее вмешалось в этот кризис, фактически разрешило его за две стороны – за Приштину и за Белград, позволив обоим сохранить лицо», - пояснил он.
Если международное сообщество не отреагирует на предупреждение Сербии, то произойдет откат к предыдущей позиции, дальнейшее замораживание этого конфликта.
«Сербия физически может ввести войска, но Белград прекрасно понимает, чем это для него может закончиться – политической катастрофой. Поэтому сербы ничего делать не будут. Приштина тоже не способна на какие-то серьезные репрессии в отношении сербского меньшинства. Хотя в последних событиях оно тоже пострадало, но всеми силами было показано, что речь идет не о сербах, а о борьбе с организованной преступностью», - добавил собеседник НСН.
Напомним, в конце мая начались столкновения сербов с полицией на севере Косова, когда полицейские начали операцию против криминала. Сообщалось, что в ходе перестрелок пострадали представители сербского меньшинства. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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