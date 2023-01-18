Эксперт рассказал о «тайном плане» США в отношении России
США разработали «тайный план» в отношении России. Об этом заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению эксперта, план Вашингтона состоял в поддержке повстанческого движения, пишет Ura.ru.
«Возможно, в западной части [Украины] против российских сил на востоке», — отметил Хортон.
Обозреватель вспомнил о конфликте в Афганистане, когда Соединенные Штаты поддерживали моджахедов. В результате американским силам удалось «удачно обанкротить Советский Союз», пишет Газета.ру.
По мнению Хортона, сейчас Вашингтон не намерен вести переговоры, а нацелен на то, чтобы ослабить Россию, затягивая украинский конфликт.
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