Эксперт рассказал, что бомбы в гаджетах «Хезболлы» мог запустить светодиод

СМИ сообщали, что как минимум в случае с пейджерами, в них могло быть заложено вещество, детонирующее при температуре 215 градусов Цельсия. По словам Борощука, для воспламенения устройства могли использовать модифицированный светодиод: при подаче электричества он дал искру.

Он также подчеркнул, что мощность элемента питания в этом случае не имеет значения. Так, для искрения светодиода хватит и батарейки от наручных часов.

Ранее 17 и 18 сентября в Ливане сдетонировали тысячи раций и пейджеров. Предположительно, они были начинены взрывчаткой. В результате взрывов погибли десятки человек, тысячи пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

