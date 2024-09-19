Эксперт рассказал, что бомбы в гаджетах «Хезболлы» мог запустить светодиод
В качестве детонатора, который привел в действие взрывчатое вещество в пейджерах и рациях членов «Хезболлы», мог послужить модифицированный светодиод, рассказал руководитель агентства BeholderIsHere Consulting Дмитрий Борощук. Его слова приводит «Газета.Ru».
СМИ сообщали, что как минимум в случае с пейджерами, в них могло быть заложено вещество, детонирующее при температуре 215 градусов Цельсия. По словам Борощука, для воспламенения устройства могли использовать модифицированный светодиод: при подаче электричества он дал искру.
Он также подчеркнул, что мощность элемента питания в этом случае не имеет значения. Так, для искрения светодиода хватит и батарейки от наручных часов.
Ранее 17 и 18 сентября в Ливане сдетонировали тысячи раций и пейджеров. Предположительно, они были начинены взрывчаткой. В результате взрывов погибли десятки человек, тысячи пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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