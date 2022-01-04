Эксперт: призывы к санкциям против Москвы не отвечают интересам США

«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций, предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», — сообщила она.

Эксперт считает, что Россия поспособствовала напряженности, однако «Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России».

Хойвел призвала «рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт», который, по ее словам, уже унес жизни более 14 тыс. человек.

Президент США Джо Байден не станет вводить «адские санкции» против России, заявил сенатор Алексей Пушков. По мнению Пушкова, чересчур жесткие санкции могут привести к обратному эффекту, а именно к потере последних рычагов влияния на Россию. При этом после введения таких санкций США смогут давить на Россию лишь военными методами.

