Франция и Германия заявили о подготовке к возможному прекращению газа из РФ

Власти Франции и Германии готовятся к возможной остановке поставок газа из РФ. Об этом заявили министры экономики двух стран, передает «Интерфакс».

Французский министр Брюно Ле Мэр отметил, в частности, что газ может перестать поступать уже завтра. По его словам, власти готовятся к такому варианту.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указана другие валюты - евро и доллар.

