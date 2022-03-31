Франция и Германия заявили о подготовке к возможному прекращению газа из РФ
Власти Франции и Германии готовятся к возможной остановке поставок газа из РФ. Об этом заявили министры экономики двух стран, передает «Интерфакс».
Французский министр Брюно Ле Мэр отметил, в частности, что газ может перестать поступать уже завтра. По его словам, власти готовятся к такому варианту.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указана другие валюты - евро и доллар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru