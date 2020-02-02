Эксперт обвинил музей в накручивании цены на «Спасителя мира» да Винчи
Ведущий эксперт по картинам старых мастеров Чарльз Хоуп заявил, что Национальная галерея в Лондоне способствовала накручивании цены на полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Картину продали за 450,3 миллиона долларов в 2017 году, напоминает Artnet, а затем она пропала из филиала французского Лувра в Абу-Даби.
Чарльз Хоуп считает, что руководство музея на выставке в 2011 году, где была представлена картина, должно было проинформировать публику о сомнениях в ее подлинности. В этом, по мнению историка, была главная ошибка музейщиков.
Отмечается, что «Спасителя мира» в 2005 году купили менее, чем за 10 тысяч долларов. Низкая цена объясняется тем, что полотно считали копией. Выставка в Лондонской Национальной галерее в 2011 году изменила статус картины. В результате полотно, которое приписали Леонардо, стало самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе.
Пока специалисты не сошлись во мнении о том, кто может контролировать публикацию информации о произведениях старых мастеров, особенно, с учетом финансового интереса к работам.
Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, что не верит в спонтанность кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи. Он отметил, что слабая система безопасности музея способствовала успешному совершению преступления.
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