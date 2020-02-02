Эксперт обвинил музей в накручивании цены на «Спасителя мира» да Винчи

Ведущий эксперт по картинам старых мастеров Чарльз Хоуп заявил, что Национальная галерея в Лондоне способствовала накручивании цены на полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Картину продали за 450,3 миллиона долларов в 2017 году, напоминает Artnet, а затем она пропала из филиала французского Лувра в Абу-Даби.

Чарльз Хоуп считает, что руководство музея на выставке в 2011 году, где была представлена картина, должно было проинформировать публику о сомнениях в ее подлинности. В этом, по мнению историка, была главная ошибка музейщиков.