На Украине предупредили о сложном положении из-за отсутствия российского газа

По словам парламентария, Украина может взять топливо «только у "Газпрома"».

«Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», — рассказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат объяснил, что Украине приходится покупать российский газ у Словакии по более высокой цене, и без прямого контракта с Россией украинцам будет сложно пережить предстоящую зиму, отмечает телеканал «360».

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что из-за энергетического кризиса Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, напоминает РИА ФАН.

