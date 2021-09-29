На Украине предупредили о сложном положении из-за отсутствия российского газа
Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
По словам парламентария, Украина может взять топливо «только у "Газпрома"».
«Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», — рассказал Мураев в эфире телеканала «Наш».
Экс-депутат объяснил, что Украине приходится покупать российский газ у Словакии по более высокой цене, и без прямого контракта с Россией украинцам будет сложно пережить предстоящую зиму, отмечает телеканал «360».
Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что из-за энергетического кризиса Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, напоминает РИА ФАН.
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