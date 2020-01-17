Почему Трамп солгал о пострадавших от ракетного обстрела Ирана
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН в беседе с НСН заявил, что администрация США знала о раненых, но ради деэскалации решила факт не обнародовать.
Центральное командование Соединенных Штатов признали, что 8 января в результате ракетного удара Ирана 11 военнослужащих были контужены, а потому им пришлось оказать медицинскую помощь.
В сообщении указывается, что в результате ракетного обстрела авиабазы Аль Асад никто из американских военнослужащих не погиб, однако у части из них были признаки контузии после взрыва.
При этом президент США Дональд Трамп объяснил отсутствием жертв нежелание применять силу в ответ на иранский удар. Он не стал угрожать Ирану военным ответом, но анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима».
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что подобную «ложь во спасение» можно только занести в плюс главе Белого дома.
«Думаю, что Трамп и его администрация не могла не знать о пострадавших. Демократы будут пытаться разыграть эту карты. Представить президента лжецом, обманывающим американский народ. И настоящий лидер, считают представители Демократической партии, должен был предъявить правду. И теперь на Трампа обрушится новый шквал критики. Но на тот момент для Трампа главная задача быть не допустить эскалации конфликта, предотвратить широкомасштабные военные действия. Это можно записать Ирану и США в плюс, две стороны вышли из патовой ситуации, сохранив лицо», - полагает собеседник.
При этом, по мнению Константина Блохина, есть доля разумного в действиях Трампа. По идее он должен был ответить не санкциями против Ирана, а военным ударом. Но он мог стать фатальным, так как подозрения, что Тегеран обладает ядерным оружием, делает любой открытый вооруженный конфликт в этом регионе шагом к пропасти.
Напомним, ракетный обстрел базы начался в ночь на 8 января и продолжался около двух часов. В Иране атаку назвали ответом на убийство американцами командира спецподразделения «Аль Кодс» Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада.
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