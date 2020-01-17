Почему Трамп солгал о пострадавших от ракетного обстрела Ирана

Центральное командование Соединенных Штатов признали, что 8 января в результате ракетного удара Ирана 11 военнослужащих были контужены, а потому им пришлось оказать медицинскую помощь.

В сообщении указывается, что в результате ракетного обстрела авиабазы Аль Асад никто из американских военнослужащих не погиб, однако у части из них были признаки контузии после взрыва.

При этом президент США Дональд Трамп объяснил отсутствием жертв нежелание применять силу в ответ на иранский удар. Он не стал угрожать Ирану военным ответом, но анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима».

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что подобную «ложь во спасение» можно только занести в плюс главе Белого дома.

«Думаю, что Трамп и его администрация не могла не знать о пострадавших. Демократы будут пытаться разыграть эту карты. Представить президента лжецом, обманывающим американский народ. И настоящий лидер, считают представители Демократической партии, должен был предъявить правду. И теперь на Трампа обрушится новый шквал критики. Но на тот момент для Трампа главная задача быть не допустить эскалации конфликта, предотвратить широкомасштабные военные действия. Это можно записать Ирану и США в плюс, две стороны вышли из патовой ситуации, сохранив лицо», - полагает собеседник.