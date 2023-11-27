Экс-врач Белого дома заявил, что Байден не в состоянии исполнять свои обязанности

По его словам, глава государства «деградировал» за время пребывания на своем посту. Это угрожает безопасности Соединенным Штатам. «Он уже сейчас подвергает нас большому риску», - указал эксперт. Он отметил, что дальше будет только хуже, так как Байден «физически и умственно больше не пригоден для работы».

Ранее более 60 представителей Республиканской партии США потребовали от президента страны Джо Байдена пройти тест для оценки его умственных способностей или отказаться от участия в следующих президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

