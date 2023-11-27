Экс-врач Белого дома заявил, что Байден не в состоянии исполнять свои обязанности
Американский президент Джо Байден, который отпраздновал 81-летие, не в состоянии исполнять свои обязанности, сообщил телеканалу Fox News бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон.
По его словам, глава государства «деградировал» за время пребывания на своем посту. Это угрожает безопасности Соединенным Штатам. «Он уже сейчас подвергает нас большому риску», - указал эксперт. Он отметил, что дальше будет только хуже, так как Байден «физически и умственно больше не пригоден для работы».
Ранее более 60 представителей Республиканской партии США потребовали от президента страны Джо Байдена пройти тест для оценки его умственных способностей или отказаться от участия в следующих президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru