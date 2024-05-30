Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ не пустили в Грузию

Уроженец Одессы Гулько рассказал, что изначально грузинская сторона хотела его депортировать обратно в Россию, однако потом разрешила купить билет в другую страну.

Сейчас бывший студент МГУ находится за границей, однако точно не известно, в какой стране. По его словам, там он собирается продолжить получать медицинское образование.

Ранее Гулько был арестован за попытки собрать деньги для ВСУ. Ему также было выдано уведомление о сокращении срока временного пребывания на территории РФ и необходимости покинуть страну в течение трех дней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



