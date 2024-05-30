Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ не пустили в Грузию

Бывшего студента факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета (МГУ) Сергея Гулько не пустили в Грузию без объяснения причин. Об этом сообщило РИА Новости.

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Уроженец Одессы Гулько рассказал, что изначально грузинская сторона хотела его депортировать обратно в Россию, однако потом разрешила купить билет в другую страну.

Сейчас бывший студент МГУ находится за границей, однако точно не известно, в какой стране. По его словам, там он собирается продолжить получать медицинское образование.

Ранее Гулько был арестован за попытки собрать деньги для ВСУ. Ему также было выдано уведомление о сокращении срока временного пребывания на территории РФ и необходимости покинуть страну в течение трех дней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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