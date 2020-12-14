Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан заявила, что экс-начальник Эндрю Куомо домогался ее. По ее словам, это происходило на протяжении многих лет.

Болайн рассказала в Twitter, что многие были свидетелями харассмента, но «просто смотрели», пишет «Газета.ру».