Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан заявила, что экс-начальник Эндрю Куомо домогался ее. По ее словам, это происходило на протяжении многих лет.

Болайн рассказала в Twitter, что многие были свидетелями харассмента, но «просто смотрели», пишет «Газета.ру».

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Бойлан в 2015-2018 годах служила заместителем секретаря в управлении экономического развития штата Нью-Йорк, а после заняла пост специального советника Куомо по вопросам экономического развития. Она трудилась на этой должности несколько месяцев в 2018 году. В настоящее время 36-летняя женщина баллотируется в совет нью-йоркского района Манхэттен.

Пресс-секретарь губернатора Кейтлин Жируар заявила, что обвинения Бойлан, размещенные в соцсети, «не соответствуют действительности», пишет Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что движение против сексуального насилия Time’s Up в 2018 году собрало 3,67 миллиона долларов, львиная доля из которых была потрачена на зарплату руководителям. В фонд юридической поддержки жертв домогательств направили лишь 312 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».

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