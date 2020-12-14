Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан заявила, что экс-начальник Эндрю Куомо домогался ее. По ее словам, это происходило на протяжении многих лет.
Болайн рассказала в Twitter, что многие были свидетелями харассмента, но «просто смотрели», пишет «Газета.ру».
Бойлан в 2015-2018 годах служила заместителем секретаря в управлении экономического развития штата Нью-Йорк, а после заняла пост специального советника Куомо по вопросам экономического развития. Она трудилась на этой должности несколько месяцев в 2018 году. В настоящее время 36-летняя женщина баллотируется в совет нью-йоркского района Манхэттен.
Пресс-секретарь губернатора Кейтлин Жируар заявила, что обвинения Бойлан, размещенные в соцсети, «не соответствуют действительности», пишет Wall Street Journal.
Ранее стало известно, что движение против сексуального насилия Time’s Up в 2018 году собрало 3,67 миллиона долларов, львиная доля из которых была потрачена на зарплату руководителям. В фонд юридической поддержки жертв домогательств направили лишь 312 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Минобороны отметило рост разведактивности у границ России в 2020 году
- Более трех тысяч пожертвований сделали москвичи через благотворительный сервис на mos.ru — Сергунина
- Стало известно, как выбрать искусственную елку
- Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
- «Не могут сделать ничего». Тихановская раскритиковала европейских лидеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru