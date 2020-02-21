Экс-советник Трампа Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по «российскому делу»

Суд в рамках "российского дела" приговорил бывшего советника Трампа Роджера Стоуна к 40 месяцам (3 года 4 месяца) тюрьмы. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Североамериканское бюро НСН.

В прошлом году Стоуну были предъявлены семь обвинений, в частности, его обвинили во лжи Конгрессу и фальсификации свидетелей. Его заподозрили в воспрепятствовании расследованию о связях предвыборного штаба Трампа с РФ.

Как отмечает телеканал, первоначально прокуратура просила от 7 до 9 лет тюрьмы, но генеральный прокурор Уильям Барр отозвал эту рекомендацию спустя несколько часов после того, как Трамп раскритиковал ее за чрезмерно суровый характер.

Ранее в ноябре прошлого года Стоун был признан виновным по делу о даче ложных показаний.

