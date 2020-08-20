Экс-советник Трампа арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован по делу некоммерческой организации «We Build The Wall» («Мы строим стену»). Она была создана в 2019 году для сбора пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики. Бэннон является председателем консультативного совета организации.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, он и еще трое подозреваемых организовали схему по обману сотен тысяч жертвователей. В результате – было собрано более 25 миллионов долларов. Бэннон, по заявлениям прокуроров, получил от организации более 1 миллиона долларов.

Каждому из четырех обвиняемых может грозить до 20 лет лишения свободы.

Кстати, Дональд Трамп уже отреагировал на сообщения об аресте своего бывшего помощника Стивена Бэннона. Президент США назвал известие весьма печальным и подчеркнул, что давно не разговаривал с Бэннрном.

﻿{{related_post_JD4i3Emxo}}

Между тем, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к пяти годам тюрьмы за финансовые нарушения. Дело против экс-главы правительства было возбуждено после того, как СМИ выяснили, что жена Фийона на протяжении восьми лет получала зарплату за работу в качестве его помощника. Фийон позднее пообещал засудить журналистов.



Из пяти лет срока три года бывшему премьер-министру назначили условно. Также срок получила и его супруга — ее признавали виновной в соучастии сокрытии растраты государственных средств. Она получила три года условно, передает Газета.ру



