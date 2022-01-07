Экс-советник Назарбаева посчитал протесты в Казахстане попыткой госпереворота

«КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал»,— заявил экс-советник первого президента Казахстана.

Протесты в Казахстане начались второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).

