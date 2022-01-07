Экс-советник Назарбаева посчитал протесты в Казахстане попыткой госпереворота

Протесты в Казахстане являются попыткой государственного переворота. Об этом заявил экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Ертысбаев объяснил, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана скрывал информацию о тренировочных лагерях, которые были скрыты в горной местности. Такие его действия Ертысбаев расценил как «предательство».

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«КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал»,— заявил экс-советник первого президента Казахстана.

Протесты в Казахстане начались второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:ПротестыКазахстан
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