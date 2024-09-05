Экс-советник Меркель: Ракеты США в Германии создают риск ядерной войны

«В худшем случае безопасность Германии, а возможно, даже Европы, будет отделена от безопасности Северной Америки и станет возможной ядерная война, ограниченная Европой», — указал он.

По словам генерала, соглашение между Вашингтоном и Берлином, возможно, и укрепляет оборону Североатлантического альянса, но ставит под угрозу население Германии, которое в случае конфликта окажется на линии огня.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва может принять решение о развертывании ракет в ядерном оснащении в ответ на действия Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

