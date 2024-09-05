Экс-советник Меркель: Ракеты США в Германии создают риск ядерной войны
Размещение ракет США средней дальности в Германии может нести угрозу ядерной войны на территории Европы, сообщил Berliner Zeitung бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.
«В худшем случае безопасность Германии, а возможно, даже Европы, будет отделена от безопасности Северной Америки и станет возможной ядерная война, ограниченная Европой», — указал он.
По словам генерала, соглашение между Вашингтоном и Берлином, возможно, и укрепляет оборону Североатлантического альянса, но ставит под угрозу население Германии, которое в случае конфликта окажется на линии огня.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва может принять решение о развертывании ракет в ядерном оснащении в ответ на действия Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru