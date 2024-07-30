В Германии заявили, что учли слова Путина об опасности размещения ракет США

ФРГ приняла к сведению слова российского лидера Владимира Путина об опасности размещения дальнобойных ракет американского производства на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя кабинета министров Кристиане Хоффманн.

Пентагон не стал комментировать заявление Путина об ответе на размещение ракет

По ее словам, Берлин заинтересован в «построении сдерживания угроз». Хоффманн указала, что Москва нарушила «стратегический баланс в Европе».

28 июля Путин предупредил США, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ.

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