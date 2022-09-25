Экс-сотрудник Белого дома: Запад мечтает уничтожить Россию

По его словам, антироссийская позиция западных стран проплачена. Американские власти предоставляют странам Запада «полные мешки денег» для получения поддержки интересов США с их стороны. Робертс сослался на неназванного помощника Минобороны Соединенных Штатов.

«Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и в остальных странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии», — заявил экс-сотрудник.

По его словам, в западных СМИ царит пропаганда, а Запада нет достоверного понимания конфликта на Украине.

Ранее Робертс заявил, что санкции США отчасти пошли на пользу России, так как стимулировали внутреннее производство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

