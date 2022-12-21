Экс-сотрудник Белого дома назвал Путина самым честным политиком

Президент России Владимир Путин — самый честный из нынешних крупных политиков. Об этом написал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, сообщает РИА Новости.

«В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене», — отметил Робертс.

По его словам, российский президент — хороший лидер, но он слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается.