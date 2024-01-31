Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили к 14 годам заключения за коррупцию
Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщает телеканал Geo.
Разбирательство было связано с продажей ценностей из государственной сокровищницы Тошахана без уплаты налогов. Бывший премьер обвинялся в продаже 52 ценностей из сокровищницы, а также в сокрытии данных о полученных им подарках, напоминает «Свободная пресса».
Хану и его супруге запретили занимать государственные должности на срок 10 лет и назначили по 787 млн рупий ($2,8 млн) штрафа.
Ранее специальный суд приговорил экс-премьера и бывшего министра внутренних дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам заключения за разглашение гостайны, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru