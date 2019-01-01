Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает Sputnik Кыргызстан. За такое решение проголосовали 103 из 110 парламентариев, отмечает RT.

Таким образом, после потери статуса Атамбаев лишается неприкосновенности и может быть привлечён к уголовной ответственности.

Ранее представители правоохранительных органов республики неоднократно заявляли о наличии уголовных дел в отношении бывшего лидера, однако не могли приступить к их расследованию из-за наличия у Атамбаева неприкосновенности. Как отмечает телеканал «360», Атамбаев все обвинения в коррупции, узурпации власти и трансформации земель незаконным путем отрицал, однако, если его причастность будет доказана, ему может светить пожизненный тюремный срок.

