Экс-президент Молдавии объявил о регистрации в стране вакцины «Спутник V»
Лидер Партии социалистов Республики Молдова и бывший президент Игорь Додон в своём Телеграм-канале сообщил, что российская вакцина «Спутник V" была одобрена и может применяться на территории республики.
По его словам, поставки препарата в Молдову начнутся в ближайшее время.
«Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной», - написал Додон.
Ранее Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения страны от COVID-19.
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