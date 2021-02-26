Экс-президент Молдавии объявил о регистрации в стране вакцины «Спутник V»

Лидер Партии социалистов Республики Молдова и бывший президент Игорь Додон в своём Телеграм-канале сообщил, что российская вакцина «Спутник V" была одобрена и может применяться на территории республики.

По его словам, поставки препарата в Молдову начнутся в ближайшее время.

«Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной», - написал Додон.

Ранее Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения страны от COVID-19.

