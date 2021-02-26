Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило экстренно применить российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения страны от COVID-19, передает Газета.ру.

Ранее в этой азиатской стране зарегистрировали вакцину компании AstraZeneca, ведутся переговоры о поставках вакцины Pfizer в следующем году.

В четверг Минздрав Турции начал токсикологические испытания российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», ее также зарегистрировали в Гватемале.

Минздрав России снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V» с 1942 рублей за два компонента до почти 867 рублей, цена распространяется исключительно на вакцину, которую применяют в российских программах иммунизации.Как пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, это стало возможным, благодаря росту объемов его производства за счет оптимизации технологии.

