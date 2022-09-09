Экс-президент Грузии Саакашвили похудел в тюрьме на 30 кг
Депутат парламента Грузии Коба Накопия заявил, что самочувствие бывшего президента страны Михаила Саакашвили «не только требует внимания, но и настораживает», сообщает РИА Новости.
По его словам, он навестил экс-главу государства в клинике и отметил, что политик почти за год заключения похудел на 30 кг.
«Саакашвили явно нехорошо, его самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», - заключил Накопия.
Ранее брат бывшего грузинского лидера Георгий Саакашвили заявил, что врачи поставили политику 17 разных диагнозов и необходимо «как можно быстрее организовать транспортировку Михаила в заграничную клинику», сообщает RT.
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