Экс-президент Грузии Саакашвили похудел в тюрьме на 30 кг

По его словам, он навестил экс-главу государства в клинике и отметил, что политик почти за год заключения похудел на 30 кг.

«Саакашвили явно нехорошо, его самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», - заключил Накопия.

Ранее брат бывшего грузинского лидера Георгий Саакашвили заявил, что врачи поставили политику 17 разных диагнозов и необходимо «как можно быстрее организовать транспортировку Михаила в заграничную клинику», сообщает RT.

