Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку, а затем приостановил её

По словам экс-президента Грузии, он будет голодать, пока не получит твердых гарантий подключения к судебному процессу «хотя бы по видеосвязи».

Объявив голодовку, Саакашвили вскоре заявил о её приостановке.

«Одна из причин, что я прерываю голодовку, заключается в том, чтобы не дать повод критикам, что якобы я намеренно наношу вред своему здоровью. Вторая причина и главная — европарламентарии категорически призвали меня отказаться от голодовки и пообещали осуществлять постоянный мониторинг по защите моих минимальных прав»,— написал политик.

Ранее в Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

