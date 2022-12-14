Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку, а затем приостановил её
Голодовку объявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает ТАСС. Причиной очередного демарша со стороны грузино-украинского политика стал запрет на участие в заседании суда дистанционно.
«Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве — присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав», — говорится в письме, написанном Саакашвили.
По словам экс-президента Грузии, он будет голодать, пока не получит твердых гарантий подключения к судебному процессу «хотя бы по видеосвязи».
Объявив голодовку, Саакашвили вскоре заявил о её приостановке.
«Одна из причин, что я прерываю голодовку, заключается в том, чтобы не дать повод критикам, что якобы я намеренно наношу вред своему здоровью. Вторая причина и главная — европарламентарии категорически призвали меня отказаться от голодовки и пообещали осуществлять постоянный мониторинг по защите моих минимальных прав»,— написал политик.
Ранее в Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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