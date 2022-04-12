Экс-президент Франции Саркози рассказал, за кого будет голосовать на выборах

Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, что на втором туре президентских выборов, который пройдет 24 апреля, будет голосовать за Эммануэля Макрона, сообщает ряд СМИ.

Макрон вышел в лидеры в первом туре президентских выборов

По результатам первого тура, который прошел 10 апреля, действующий президент Франции набрал 27,6% голосов, а лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 23,41%, сообщает RT.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что успех Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаГолосованиеВыборы ПрезидентаФранцияНиколя Саркози
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